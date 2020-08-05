В ОАЭ горит большой рынок
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В Объединенных Арабских Эмиратах, в городе Аджиман, горит большой рынок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Dubai eye.
"На рынке в промышленной зоне Аджимана произошел масштабный пожар. На месте происшествия находятся бригады гражданской обороны и другой аварийный персонал", - пишет издание.
Отмечается, что пожар вспыхнул около 18:30 у плодоовощного рынка. Официального подтверждения того, что послужило причиной пожара, пока нет.
"Пожарные с нескольких станций сейчас борются с пламенем", - добавляется в сообщении.
Напомним, 4 августа на складах порта Бейрута произошел мощный взрыв.
По словам губернатора Бейрута, взрыв оставил 300 тыс. человек под открытым небом и нанес ущерб на более 3 млрд долларов.
Сейчас количество погибших от взрыва в Бейруте превысило 100 человек , более 4000 человек пострадали.