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В Невському за добу пролунали чотири вибухи, у колонії в Суходольську окупанти хочуть влаштувати катівню - Луганська ОВА

В Невському за добу пролунали чотири вибухи, у колонії в Суходольську окупанти хочуть влаштувати катівню - Луганська ОВА

Київ • УНН

 • 28393 перегляди

Російські війська чотири рази обстріляли селище Невське в Луганську; розкрито плани будівництва катівні в колонії в Суходольську.

російські війська минулої доби влучили по раніше зруйнованим об’єктам у Невському Луганської області, було зафіксовано чотири вибухи. У колонії в Суходольську окупанти хочуть влаштувати катівню, значна частина Рубіжного залишається без води, повідомив у середу очільник Луганщини Артем Лисогор, пише УНН.

Наші звільнені села майже щодня перебувають під вогнем ворога. Так, у Невському учора пролунали одразу чотири вибухи – загарбники влучили по раніше зруйнованим об’єктам. Нових пошкоджень наразі не зафіксовано. Як і попередньої доби, росіяни активно застосовували дрони-камікадзе, а також тричі вдарили з авіації – по Білогорівці та Серебрянському лісу

- зазначив Артем Лисогор у Telegram.

Також очільник Луганщини повідомив, що колонію в тимчасово окупованому Суходольську, звідки вербують до підрозділів "шторм зет", загарбники планують перетворити на катівню. Тих, кого не вдалося відправити на "м’ясні штурми", переводять до виправних закладів на території рф, де з новачками проводять так звані "виховні роботи".

За словами Лисогора, місцеві жителі вже зараз збентежені погіршенням криміногенної ситуації в населеному пункті і навколо.

Доповнення

Крім того, Лисогор зазначив, що значна частина Рубіжного залишається без води.

Значна частина містян з весни 2022 року чекає на централізоване водопостачання. Воно є там, де під час штурмів росіян залишилася неушкодженою система. Зруйновані та серйозно пошкоджені ділянки водогонів, зокрема у віддалених районах міста, окупаційна влада не ремонтувала

- вказав голова ОВА.

На Донеччині росіяни вбили ще двох людей, чотирьох поранили - ОВА03.01.24, 08:28 • 40463 перегляди

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