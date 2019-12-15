В Непалі 14 людей загинули в ДТП з автобусом
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Щонайменше 14 людей загинули, ще 16 постраждали в результаті аварії автобуса, що сталася в неділю в центральній частині Непалу. Про це повідомило агентство Xinhuanet із посиланням на представника місцевої влади, передає УНН.
“12 пасажирів загинули на місці, ще двоє померли в лікарні. Всі постраждалі вже госпіталізовані”, — заявив представник місцевої поліції.
Автобус прямував з популярного туристичного місця Калінчок в центральній частині Непалу в столицю Катманду. У салоні знаходилися 32 людини.
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В даний момент поліція з’ясовує причини події.
Нагадаємо, на Тернопільщині сталося ДТП за участю автомобіля Dacia Logan та рейсового автобуса, внаслідок зіткнення пасажирка легковика вилетіла у вікно після чого її переїхав автобус.