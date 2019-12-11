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На Тернопільщині трапилася смертельна ДТП: жінка вилетіла у вікно та потрапила під колеса автобуса

На Тернопільщині трапилася смертельна ДТП: жінка вилетіла у вікно та потрапила під колеса автобуса

Київ • УНН

 • 12664 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. На Тернопільщині сталося ДТП за участю автомобіля Dacia Logan та рейсового автобуса, внаслідок зіткнення пасажирка легковика вилетіла у вікно після чого її переїхав автобус. Ще 5 осіб госпіталізовано. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Тернопільській області.

“Одна людина загинула, п’ятеро з травмами потрапили до лікарні в результаті дорожньо-транспортної пригоди. Аварія трапилася 11 грудня близько 12:00 на об’їзній дорозі Тернополя”, — сказано у повідомленні.

Між селами Чистилів та Великий Глибочок не розминулися автомобіль Dacia Logan та рейсовий автобус, який курсував за маршрутом Тернопіль-Чистилів . За попередньою інформацією, причина зіткнення — виїзд на смугу зустрічного руху.

На момент удару в громадському транспорті перебувало близько десяти пасажирів. В результаті удару шістдесятип’ятирічна жінка, яка сиділа поруч з водієм, вилетіла через переднє скло, а після цього потрапила ще й під переднє колесо автобуса. Її врятувати не вдалося.

Доправили до лікарні чотирьох пасажирів, а також водія автомобіля. На місці пригоди працює слідчо-оперативна група, яка й встановить причину нещастя. Подія внесена в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 2 ККУ.

Нагадаємо, у Подільському районі Києва сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів. Внаслідок автопригоди загинула жінка-пасажир, ще четверо осіб поранено.

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