На Тернопільщині трапилася смертельна ДТП: жінка вилетіла у вікно та потрапила під колеса автобуса
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. На Тернопільщині сталося ДТП за участю автомобіля Dacia Logan та рейсового автобуса, внаслідок зіткнення пасажирка легковика вилетіла у вікно після чого її переїхав автобус. Ще 5 осіб госпіталізовано. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Тернопільській області.
“Одна людина загинула, п’ятеро з травмами потрапили до лікарні в результаті дорожньо-транспортної пригоди. Аварія трапилася 11 грудня близько 12:00 на об’їзній дорозі Тернополя”, — сказано у повідомленні.
Між селами Чистилів та Великий Глибочок не розминулися автомобіль Dacia Logan та рейсовий автобус, який курсував за маршрутом Тернопіль-Чистилів . За попередньою інформацією, причина зіткнення — виїзд на смугу зустрічного руху.
На момент удару в громадському транспорті перебувало близько десяти пасажирів. В результаті удару шістдесятип’ятирічна жінка, яка сиділа поруч з водієм, вилетіла через переднє скло, а після цього потрапила ще й під переднє колесо автобуса. Її врятувати не вдалося.
Доправили до лікарні чотирьох пасажирів, а також водія автомобіля. На місці пригоди працює слідчо-оперативна група, яка й встановить причину нещастя. Подія внесена в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 2 ККУ.
Нагадаємо, у Подільському районі Києва сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів. Внаслідок автопригоди загинула жінка-пасажир, ще четверо осіб поранено.