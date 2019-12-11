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В Тернопольськой области произошло смертельное ДТП: женщина вылетела в окно и попала под колеса автобуса

Киев  •  УНН

 • 12661 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. На Тернопольщине произошло ДТП с участием автомобиля Dacia Logan и рейсового автобуса, в результате столкновения пассажирка легковушки вылетела в окно после чего ее переехал автобус. Еще 5 человек госпитализированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Тернопольской области.

“Один человек погиб, пятеро с травмами попали в больницу в результате дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла 11 декабря около 12:00 на объездной дороге Тернополя”, — говорится в сообщении.

Между селами Чистилов и Великий Глубочек не разминулись автомобиль Dacia Logan и рейсовый автобус, следовавший по маршруту Тернополь-Чистилов. По предварительной информации, причина столкновения — выезд на полосу встречного движения.

На момент удара в общественном транспорте находилось около десяти пассажиров. В результате удара шестидесятипятилетняя женщина, которая сидела рядом с водителем, вылетела через переднее стекло, а затем попала еще и под переднее колесо автобуса. Ее спасти не удалось.

Доставили в больницу четырех пассажиров, а также водителя автомобиля. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая и установит причину несчастья. Событие внесено в Едрей согласно статье 286 часть 2 УК.

Напомним, в Подольском районе Киева произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Вследствие ДТП погибла женщина-пассажир, еще четыре человека получили ранения.

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