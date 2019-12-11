В Тернопольськой области произошло смертельное ДТП: женщина вылетела в окно и попала под колеса автобуса

“Один человек погиб, пятеро с травмами попали в больницу в результате дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла 11 декабря около 12:00 на объездной дороге Тернополя”, — говорится в сообщении.

Между селами Чистилов и Великий Глубочек не разминулись автомобиль Dacia Logan и рейсовый автобус, следовавший по маршруту Тернополь-Чистилов. По предварительной информации, причина столкновения — выезд на полосу встречного движения.

На момент удара в общественном транспорте находилось около десяти пассажиров. В результате удара шестидесятипятилетняя женщина, которая сидела рядом с водителем, вылетела через переднее стекло, а затем попала еще и под переднее колесо автобуса. Ее спасти не удалось.

Доставили в больницу четырех пассажиров, а также водителя автомобиля. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая и установит причину несчастья. Событие внесено в Едрей согласно статье 286 часть 2 УК.

Напомним, в Подольском районе Киева произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Вследствие ДТП погибла женщина-пассажир, еще четыре человека получили ранения.