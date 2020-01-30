В НБУ зазначили, що коронавірус не вплине на довгострокові економічні показники України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Ситуація з коронавірусом у Китаї ніяк не вплине на довгострокові економічні показники України. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, передає кореспондент УНН.
“Щодо коронавірусу, ви вже бачили є вплив на товарні ринки та фінансові ринки. Це вже, на жаль. Не перший раз, коли такий вірус поширюється світом... Звичайно це не дуже позитивно, що відбувається з вірусом, але нічого незвичайного, у порівнянні з попередніми епізодами, не відбувається. Наразі вважається, що це не буде мати значного впливу на стандартні довгострокові економічні показники”, — сказав Сологуб.
За його словами, наразі помітний вплив на фондовий ринок, на дохідність облігацій країн, що розвиваються. Але, наприклад, акції фармацевтичних компаній зросли.
Нагадаємо, у МОЗ заявили, що ймовірність того, що людина з коронавірусом вже прибула на територію України і її не було виявлено, є середньою.