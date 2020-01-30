В НБУ отметили, что коронавирус не повлияет на долгосрочные экономические показатели Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Ситуация с коронавирусом в Китае никак не повлияет на долгосрочные экономические показатели Украины. Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб, передает корреспондент УНН.
“Касательно коронавируса, вы уже видели влияние на товарные рынки и финансовые рынки. Это уже, к сожалению. Не первый раз, когда такой вирус распространяется по миру... Конечно это не очень положительно, что происходит с вирусом, но ничего необычного, по сравнению с предыдущими эпизодами, не происходит. Сейчас считается, что это не будет иметь значительного влияния на стандартные долгосрочные экономические показатели”, — сказал Сологуб.
По его словам, сейчас заметное влияние на фондовый рынок, на доходность облигаций развивающихся стран. Но, например, акции фармацевтических компаний выросли.
Напомним, в Минздраве заявили, что вероятность того, что человек с коронавирусом уже прибыл на территорию Украины и его не обнаружили, является средней.