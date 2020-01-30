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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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В НБУ отметили, что коронавирус не повлияет на долгосрочные экономические показатели Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 января. УНН. Ситуация с коронавирусом в Китае никак не повлияет на долгосрочные экономические показатели Украины. Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб, передает корреспондент УНН.

В НБУ отметили, что коронавирус не повлияет на долгосрочные экономические показатели Украины

“Касательно коронавируса, вы уже видели влияние на товарные рынки и финансовые рынки. Это уже, к сожалению. Не первый раз, когда такой вирус распространяется по миру... Конечно это не очень положительно, что происходит с вирусом, но ничего необычного, по сравнению с предыдущими эпизодами, не происходит. Сейчас считается, что это не будет иметь значительного влияния на стандартные долгосрочные экономические показатели”, — сказал Сологуб.

По его словам, сейчас заметное влияние на фондовый рынок, на доходность облигаций развивающихся стран. Но, например, акции фармацевтических компаний выросли.

Напомним, в Минздраве заявили, что вероятность того, что человек с коронавирусом уже прибыл на территорию Украины и его не обнаружили, является средней.

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