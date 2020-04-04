В МОЗ розповіли, які саме лікарі відлетіли допомагати італійським колегам
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. В Італію для надання медичної допомоги лікарям у боротьбі з коронавірусом полетіли українські інфекціоністи, реаніматологи, хірурги, анестезіологи, ендокринологи, невропатологи та медичні сестри. Про це заявили міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає УНН з посиланням на пресслужбу МВС.
“Сьогодні ми літаком Нацгвардії Ан-74 відправляємо в регіон Марке 20 українських медиків. Для нас це важливий крок, правильно допомагати друзям в скрутні часи. Це вияв солідарності і конкретної допомоги. В Італії працюють багато українців, по неофіційним даним, близько 100 з них знаходяться в реанімаціях. Допомагаючи Італії, ми допоможемо собі. І дуже важливо — українські фахівці здобудуть безцінний досвід лікування коронавірусу”, — сказав Арсен Аваков.
Також Максим Степанов зазначив, що медики, які відправляються в Італію, забезпечені всіма необхідними засобами індивідуального захисту.
“Ми будемо постійно тримати зв’язок з нашими лікарями в Італії, щоб всі напрацювання, які є в лікуванні цієї хвороби, ми могли використовувати в Україні. В Італію полетіли інфекціоністи, реаніматологи, хірурги, анестезіологи, ендокринологи, невропатологи та медичні сестри, тобто всі ті, хто займається лікуванням цієї хвороби”, — сказав Максим Степанов.
Нагадаємо, до Італії поїхало 20 українських лікарів для надання медичної допомоги італійським медикам у боротьбі з коронавірусом.
Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський заявив, що у суботу в рамках двосторонньої взаємної допомоги до Італії вирушить українська медична група.