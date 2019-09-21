В Міноборони повідомили, що роботимуть з питанням призову до ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Очільник Міністерство оборони Андрій Загороднюк розповів про пріорітетні завдання оборонного відомства та які плани у Міноборони існують щодо призову до лав ЗСУ, пише УНН з посиланням на його інтерв’ю “Радіо Свобода”.
На запитання журналістів про першочергові завдання перед міністерством, а саме про те, “що питання військової служби, призову так само є серед перших кроків”, Андрій Загороднюк відповів: “Взагалі генеральна позиція Міноборони, ЗСУ — ми йдемо шляхом професіоналізації”.
Міністр також додав, що: “Тобто наше завдання у перспективі — це все ж таки максимально фокусуватися на професійних військовослужбовцях, тих, які підписали контракт. Тому що зараз військова служба — це в першу чергу досвід та знання. І, звичайно ж, люди, які накопичують ті знання, мають залишатися. Тобто це вибудовування професійного підходу як до сержантів, солдатів, офіцерів і так далі. І це абсолютний пріоритет в нас”.
Як писав УНН, міністр оборони розповів, коли буде повністю представлений план оборони України.