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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 72862 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113257 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105053 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 111858 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 120396 просмотра

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5 марта, 17:33 • 148688 просмотра

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В Минобороны сообщили, что будут делать с вопросом призыва в ВСУ

В Минобороны сообщили, что будут делать с вопросом призыва в ВСУ

Киев  •  УНН

 • 16570 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Глава Министерство обороны Андрей Загороднюк рассказал о приоритетные задачи оборонного ведомства и какие планы у Минобороны есть по призыву в ряды ВСУ, пишет УНН со ссылкой на его интервью “Радио Свобода”.

На вопрос журналистов о первоочередных задачах перед министерством, а именно о том, “что вопросы военной службы, призыва так же среди первых шагов”, Андрей Загороднюк ответил: “Вообще генеральная позиция Минобороны, ВСУ — мы идем по пути профессионализации”.

Министр также добавил, что: “То есть наша задача в перспективе — это все же очень фокусироваться на профессиональных военнослужащих, тех, которые подписали контракт. Потому что сейчас военная служба — это в первую очередь опыт и знания. И, конечно же, люди, которые накапливают те знания, которые должны оставаться. То есть это выстраивание профессионального подхода как к сержантам, солдатам, офицерам и так далее. И это абсолютный приоритет у нас”.

Как писал УНН, министр обороны рассказал, когда будет полностью представлен план обороны Украины.

Украинские Национальные Новости

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