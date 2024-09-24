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В Мінфіні пояснили відновлення Дорожнього фонду в бюджеті на наступний рік

В Мінфіні пояснили відновлення Дорожнього фонду в бюджеті на наступний рік

Київ • УНН

 • 19432 перегляди

Міністр фінансів заявив, що доходів ПФУ вистачить для виплати пенсій без додаткових трансферів. У бюджеті-2025 передбачено 43 млрд грн на Дорожній фонд для ремонту доріг та погашення боргів.

Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що доходи від ЄСВ та власні доходи Пенсійного фонду будуть достатніми для того, щоб забезпечити виконання взятих пенсійних зобов’язань, а відновлення асигнувань в наступному році на Дорожній фонд сприятиме фінансуванню ремонту доріг та погашенню попередніх боргів. Про це Марченко заявив під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

Спочатку поясню про скорочення соціального бюджету. В нас бюджет не скорочується, а скорочується єдина стаття "трансфер пенсійного фонду" з державного бюджету - це балансуючий елемент і ми вважаємо, що доходи від ЄСВ, власні доходи пенсійного фонду, будуть достатніми для того, щоб забезпечити виконання взятих пенсійних зобов’язань

- сказав Марченко.

Також він прокоментував закладання 43 млрд гривень в бюджет на наступний рік на Дорожній фонд.

Ми фінансували потребу дорожнього господарства за рахунок Резервного фонду. Я вважаю, що це не зовсім якісне рішення, тому більш доцільним є спрямування цих коштів в окремий фонд, як це було, щоб нам мати можливість борги виплачувати, там більша частина коштів передбачена на погашення боргових зобов’язань, взятих у попередні роки, і для утримання дорожньої інфраструктури, тому що для нас це була досить ризикова історія, яка постійно створювала бюджетне напруження. Маю на увазі потребу й заявки окремих територій на виділення грошей через необхідність ремонту доріг, особливо в районах, наближених до території, на яких ведуться бойові дії через постійні обстріли необхідно їх ремонтувати. Ми вважаємо, що системний підхід призведе до більш якісного розподілу цих коштів

 - додав Марченко.

Нагадаємо

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомляв, що у проєкті Держбюджету-2025 передбачено 43,2 млрд грн на Дорожній фонд, що суперечить обіцянкам спрямувати всі додаткові акцизи на оборону. Це викликало критику з боку депутатів та членів Бюджетного комітету.

Павло Башинський

Павло Башинський

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