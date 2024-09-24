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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Минфине объяснили восстановление Дорожного фонда в бюджете на следующий год

В Минфине объяснили восстановление Дорожного фонда в бюджете на следующий год

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24 сентября 2024, 12:41  •  8758 просмотра

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Министр финансов заявил, что доходов ПФУ хватит для выплаты пенсий без дополнительных трансферов. В бюджете-2025 предусмотрено 43 млрд грн на Дорожный фонд для ремонта дорог и погашения долгов.

Министр финансов Сергей Марченко считает, что доходы от ЕСВ и собственные доходы Пенсионного фонда будут достаточными для того, чтобы обеспечить выполнение взятых пенсионных обязательств, а восстановление ассигнований в следующем году на Дорожный фонд будет способствовать финансированию ремонта дорог и погашению предыдущих долгов. Об этом Марченко заявил во время брифинга, передает УНН.

Детали

Сначала объясню о сокращении социального бюджета. У нас бюджет не сокращается, а сокращается единственная статья «трансфер пенсионного фонда» из государственного бюджета - это балансирующий элемент и мы считаем, что доходы от ЕСВ, собственные доходы пенсионного фонда, будут достаточными для того, чтобы обеспечить выполнение взятых пенсионных обязательств

- сказал Марченко.

Также он прокомментировал закладывание 43 млрд гривен в бюджет на следующий год на Дорожный фонд.

Мы финансировали потребность дорожного хозяйства за счет Резервного фонда. Я считаю, что это не совсем качественное решение, поэтому более целесообразным является направление этих средств в отдельный фонд, как это было, чтобы нам иметь возможность долги выплачивать, там большая часть средств предусмотрена на погашение долговых обязательств, взятых в предыдущие годы, и для содержания дорожной инфраструктуры, потому что для нас это была достаточно рисковая история, которая постоянно создавала бюджетное напряжение. Имею в виду потребность и заявки отдельных территорий на выделение денег из-за необходимости ремонта дорог, особенно в районах, приближенных к территории, на которых ведутся боевые действия из-за постоянных обстрелов необходимо их ремонтировать. Мы считаем, что системный подход приведет к более качественному распределению этих средств

 - добавил Марченко.

Напомним,

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщал, что в проекте Госбюджета-2025 предусмотрено 43,2 млрд грн на Дорожный фонд, что противоречит обещаниям направить все дополнительные акцизы на оборону. Это вызвало критику со стороны депутатов и членов Бюджетного комитета.

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономикаполитика