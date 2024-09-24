В Минфине объяснили восстановление Дорожного фонда в бюджете на следующий год

Министр финансов Сергей Марченко считает, что доходы от ЕСВ и собственные доходы Пенсионного фонда будут достаточными для того, чтобы обеспечить выполнение взятых пенсионных обязательств, а восстановление ассигнований в следующем году на Дорожный фонд будет способствовать финансированию ремонта дорог и погашению предыдущих долгов. Об этом Марченко заявил во время брифинга, передает УНН.

Детали

Сначала объясню о сокращении социального бюджета. У нас бюджет не сокращается, а сокращается единственная статья «трансфер пенсионного фонда» из государственного бюджета - это балансирующий элемент и мы считаем, что доходы от ЕСВ, собственные доходы пенсионного фонда, будут достаточными для того, чтобы обеспечить выполнение взятых пенсионных обязательств

Также он прокомментировал закладывание 43 млрд гривен в бюджет на следующий год на Дорожный фонд.

Мы финансировали потребность дорожного хозяйства за счет Резервного фонда. Я считаю, что это не совсем качественное решение, поэтому более целесообразным является направление этих средств в отдельный фонд, как это было, чтобы нам иметь возможность долги выплачивать, там большая часть средств предусмотрена на погашение долговых обязательств, взятых в предыдущие годы, и для содержания дорожной инфраструктуры, потому что для нас это была достаточно рисковая история, которая постоянно создавала бюджетное напряжение. Имею в виду потребность и заявки отдельных территорий на выделение денег из-за необходимости ремонта дорог, особенно в районах, приближенных к территории, на которых ведутся боевые действия из-за постоянных обстрелов необходимо их ремонтировать. Мы считаем, что системный подход приведет к более качественному распределению этих средств