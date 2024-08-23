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В Мінекономіки розраховують на зростання ВВП на 1% від ініціатив програми "Зроблено в Україні"

В Мінекономіки розраховують на зростання ВВП на 1% від ініціатив програми "Зроблено в Україні"

Київ • УНН

 • 16967 перегляди

Мінекономіки очікує зростання ВВП на 1% від ініціатив програми "Зроблено в Україні". Програма "Національний кешбек", що стартує 2 вересня, може додати до 0,25 відсоткових пункта до зростання ВВП.

Від всіх ініціатив програми "Зроблено в Україні" в Мінекономіки розраховують на зростання ВВП на 1%. Від програми "Національний кешбек" прогнози показують до 0,25 відсоткових пункта зростання. Про це повідомила заступниця Міністра економіки України Надія Бігун під час презентації дослідження: "Ставлення українських споживачів до програми "Національний кешбек", передає УНН.

"Програма "Національний кешбек" є частиною складової програми "Зроблено в Україні". Це велика програма в якій є багато ініціатив. На цей рік ми взагалі розраховували від всіх ініціатив цієї програми зростання на 1% ВВП", - розповіла Бігун, коментуючи очікування від програм економічного розвитку, які реалізовуються.  

Конкретно по кешбеку наші прогнози показували, що це має бути до 0,25 відсоткових пункта зростання. Відповідно буде залежати від того  на скільки населення буде долучено і наскільки активно ця програма розгорнеться й буде популярна з точки зору споживачів

- сказала Бігун.

Доповнення

В Україні уряд запускає національний кешбек з 2 вересня - українці отримуватимуть 10% компенсацію за купівлю товарів "Зроблено в Україні".

Мінекономіки про програму "Національний кешбек": одна з цілей – це детінізація економіки23.08.24, 12:20 • 19779 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Економіка

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