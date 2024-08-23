В Минэкономики рассчитывают на рост ВВП на 1% от инициатив программы "Сделано в Украине"

От всех инициатив программы "Сделано в Украине" в Минэкономики рассчитывали рост ВВП на 1%. От программы "Национальный кэшбек" прогнозы показывают до 0,25 процентных пункта роста. Об этом сообщила заместитель Министра экономики Украины Надежда Бегун во время презентации исследования: "Отношение украинских потребителей к программе "Национальный кэшбек", передает УНН.

"Программа "Национальный кэшбек" является частью составляющей программы "Сделано в Украине". Это большая программа в которой есть много инициатив. На этот год мы вообще рассчитывали от всех инициатив этой программы рост на 1% ВВП", - рассказала Бегун, комментируя ожидания от программ экономического развития, которые реализовываются.

Конкретно по кэшбэку наши прогнозы показывали, что это должно быть до 0,25 процентных пункта роста. Соответственно будет зависеть от того на сколько населения будет привлечено и насколько активно эта программа развернется и будет популярна с точки зрения потребителей - сказала Бегун.

Дополнение

В Украине правительство запускает национальный кэшбек со 2 сентября - украинцы будут получать 10% компенсацию за покупку товаров "Сделано в Украине".

Мінекономіки про програму "Національний кешбек": одна з цілей – це детінізація економіки