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В Миколаєві на території приватного будинку вибухнув ворожий касетний снаряд: жінці посікло ноги

В Миколаєві на території приватного будинку вибухнув ворожий касетний снаряд: жінці посікло ноги

Київ • УНН

 • 415323 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Сьогодні, 28 грудня, в Миколаєві від детонації касетного ворожого снаряду місцева мешканка дістала поранення, її домашній улюбленець загинув. Про це повідомив начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет, інформує УНН.

Цитата

"Сьогодні в Інгульському районі Миколаєва від детонації касетного снаряду постраждала 52-річна місцева мешканка. Як виявилося, небезпечна знахідка вже певний час знаходилася у купі сміття, яке жінка вирішила підпалити, коли прибирала у подвір’ї свого приватного будинку. Саме у цей час снаряд і здетонував", - написав він. 

Деталі

За попередньою інформацією, жінці посікло ноги, наразі вона перебуває в лікарні. На жаль, загинула домашня собака.

Шайхет вкотре закликав мешканців бути максимально уважними.

"Якщо ви виявили підозрілі предмети або снаряди, що залишилися після обстрілів військовими рф, ні в якому разі не торкайтеся їх, а терміново телефонуйте на спецлінію 102", - зазначив він. 

Доповнення

На Харківщині у лісі на вибуховому пристрої підірвалися чоловік 47 років та 7-річний хлопчик, вони були госпіталізовані. 

9 грудня у Рівненській області на міні підірвався причеп трактора, який належав двом незаконним лісорубам.

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