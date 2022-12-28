В Миколаєві на території приватного будинку вибухнув ворожий касетний снаряд: жінці посікло ноги

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"Сьогодні в Інгульському районі Миколаєва від детонації касетного снаряду постраждала 52-річна місцева мешканка. Як виявилося, небезпечна знахідка вже певний час знаходилася у купі сміття, яке жінка вирішила підпалити, коли прибирала у подвір’ї свого приватного будинку. Саме у цей час снаряд і здетонував", - написав він.

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За попередньою інформацією, жінці посікло ноги, наразі вона перебуває в лікарні. На жаль, загинула домашня собака.

Шайхет вкотре закликав мешканців бути максимально уважними.

"Якщо ви виявили підозрілі предмети або снаряди, що залишилися після обстрілів військовими рф, ні в якому разі не торкайтеся їх, а терміново телефонуйте на спецлінію 102", - зазначив він.

Доповнення

На Харківщині у лісі на вибуховому пристрої підірвалися чоловік 47 років та 7-річний хлопчик, вони були госпіталізовані.

9 грудня у Рівненській області на міні підірвався причеп трактора, який належав двом незаконним лісорубам.