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В Николаеве на территории частного дома взорвался вражеский кассетный снаряд: женщине порубило ноги

Киев • УНН

 • 415322 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Сегодня, 28 декабря, в Николаеве от детонации кассетного вражеского снаряда местная жительница получила ранения, ее домашний любимец погиб. Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет, передает УНН.

Цитата

"Сегодня в Ингульском районе Николаева от детонации кассетного снаряда пострадала 52-летняя местная жительница. Как оказалось, опасная находка уже некоторое время находилась в куче мусора, который женщина решила поджечь, когда убирала во дворе своего частного дома. Именно в это время снаряд и сдетонировал", – написал он. 

Детали 

По предварительной информации, женщина порубило ноги, пока она находится в больнице. К сожалению, погибла домашняя собака.

Шайхет еще раз призвал жителей быть максимально внимательными.

"Если вы обнаружили подозрительные предметы или снаряды, оставшиеся после обстрелов военными рф, ни в коем случае не прикасайтесь к ним, а срочно звоните на спецлинию 102", - отметил он. 

Дополнение

В Харьковской области в лесу на взрывном устройстве подорвались 47-летний мужчина и 7-летний мальчик, они были госпитализированы. 

9 декабря в Ровенской области на мине подорвался прицеп трактора, принадлежавший двум незаконным лесорубам.

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