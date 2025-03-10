В лютому ціни на продукти в Україні зросли на 1,2%
Київ • УНН
У лютому 2025 року найбільше зросли ціни на яйця та соняшникову олію - на 3,5% та 3,4% відповідно. Одяг і взуття подешевшали на 3,1%, а транспортні послуги подорожчали на 0,6%.
На споживчому ринку в лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,2%.
Про це повідомляє Держстат, пише УНН.
Найбільше - відповідно на 3,5% та 3,4% - подорожчали яйця та соняшникову олію.
На 1,9–0,6% зросли ціни на макаронні вироби, фрукти, масло, продукти переробки зернових, рибу та продукти з неї, безалкогольні напої, молоко та молочні продукти, овочі, хліб, м’ясо та м’ясопродукти, проте на 0,4% подешевшав цукор.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,3%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,0%.
Одяг і взуття подешевшали на 3,1%, зокрема, одяг – на 3,4%, взуття – на 2,7%.
Ціни на транспорт зросли на 0,6% в основному через подорожчання палива та мастил і проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 1,1%. Водночас на 0,9% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.
Нагадаємо
Як повідомляв Держстат, у січні 2025 року оптові ціни на промислову продукцію порівняно з аналогічним місяцем минулого року зросли на 32,5%.