В феврале цены на продукты в Украине выросли на 1,2%
Киев • УНН
В феврале 2025 года больше всего выросли цены на яйца и подсолнечное масло - на 3,5% и 3,4% соответственно. Одежда и обувь подешевели на 3,1%, а транспортные услуги подорожали на 0,6%.
На потребительском рынке в феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,2%.
Об этом сообщает Госстат, пишет УНН.
Больше всего - соответственно на 3,5% и 3,4% - подорожали яйца и подсолнечное масло.
На 1,9–0,6% выросли цены на макаронные изделия, фрукты, масло, продукты переработки зерновых, рыбу и продукты из нее, безалкогольные напитки, молоко и молочные продукты, овощи, хлеб, мясо и мясопродукты, однако на 0,4% подешевел сахар.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия увеличились на 1,3%, что связано с подорожанием табачных изделий на 2,0%.
Одежда и обувь подешевели на 3,1%, в частности, одежда – на 3,4%, обувь – на 2,7%.
Цены на транспорт выросли на 0,6% в основном из-за подорожания топлива и смазочных материалов и проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 1,1%. В то же время на 0,9% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.
Напоминаем
Как сообщал Госстат, в январе 2025 года оптовые цены на промышленную продукцию по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросли на 32,5%.