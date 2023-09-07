В Лисичанську розкидані тонни сміття, росіяни не вивозять його з моменту окупації - ЛОВА

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«По кварталах розкидані тонни сміття, яке з переважної більшості районів не вивозиться з моменту захоплення населеного пункту. Це погіршує і так далеко не кращу санітарно-епідемічну ситуацію, яка склалася через відсутність централізованого водопостачання», - заявив Лисогор.

За його словами, із деяких кварталів загарбники забрали навіть контейнери для сміття.

Як повідомив очільник ОВА, у Новій Астрахані, що у Сєвєродонецькій громаді, окупаційна адміністрація облаштувала штаб до так званих «перших виборів», де готує місцеве населення до голосування, яке має відбутися 10 вересня.

Туди заводять жителів населеного пункту і проводять інструктажі, кого з кандидатів у депутати обрати.

Доповнення

За словами Лисогора, у середу, 7 вересня, росіяни знов спробували атакувати поблизу Новоєгорівки й зазнали невдачі. Авіаційних ударів ворог завдав по Білогорівці. Артилерійських – по Невському і тій самій Білогорівці.

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