В Лисичанске разбросаны тонны мусора, россияне не вывозят его с момента оккупации - ЛОВА

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«По кварталам разбросаны тонны мусора, который из подавляющего большинства районов не вывозится с момента захвата населенного пункта. Это усугубляет и так далеко не лучшую санитарно-эпидемическую ситуацию, которая сложилась из-за отсутствия централизованного водоснабжения», - заявил Лысогор.

По его словам, из некоторых кварталов захватчики забрали даже контейнеры для мусора.

Как сообщил глава ОВА, в Новой Астрахани, что в Северодонецкой громаде, оккупационная администрация обустроила штаб к так называемым «первым выборам», где готовит местное население к голосованию, которое должно состояться 10 сентября.

Туда заводят жителей населенного пункта и проводят инструктажи, кого из кандидатов в депутаты выбрать.

Дополнение

По словам Лысогора, в среду, 7 сентября, россияне вновь попытались атаковать вблизи Новоегоровки и потерпели неудачу. Авиационные удары враг нанес по Белогоровке. Артиллерийские – по Невскому и той же Белогоровке.

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