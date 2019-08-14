В лавах ДПСУ викрили хабарника-військового

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. У середу, 14 серпня на Волині затримали військовослужбовця відділу “Римачі” Луцького прикордонного загону, який за неправомірну вигоду у розмірі 15 тисяч гривень був готовий допомагати контрабандистам. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає УНН.

Так, повідомляється, що незконні кошти інспектор прикордонної служби отримав за подальше сприяння у незаконному переміщенні тютюнових виробів через державний кордон України поза пунктами пропуску до Польщі через річку Західний Буг.

Хабарник погодився надавати службову інформацію щодо порядку охорони державного кордону України.

Правопорушника затримано у порядку ст.208 КПК України. Тривають слідчі дії, зазначили в пресслужбі.

Як повідомляв УНН, одеському митнику повідомили про підозру за 25 тис. грн хабара.

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