В лавах ДПСУ викрили хабарника-військового
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У середу, 14 серпня на Волині затримали військовослужбовця відділу “Римачі” Луцького прикордонного загону, який за неправомірну вигоду у розмірі 15 тисяч гривень був готовий допомагати контрабандистам. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає УНН.
Так, повідомляється, що незконні кошти інспектор прикордонної служби отримав за подальше сприяння у незаконному переміщенні тютюнових виробів через державний кордон України поза пунктами пропуску до Польщі через річку Західний Буг.
Хабарник погодився надавати службову інформацію щодо порядку охорони державного кордону України.
Правопорушника затримано у порядку ст.208 КПК України. Тривають слідчі дії, зазначили в пресслужбі.
Як повідомляв УНН, одеському митнику повідомили про підозру за 25 тис. грн хабара.