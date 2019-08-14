В рядах ГПСУ разоблачили взяточника-военного
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В среду, 14 августа на Волыни задержали военнослужащего отдела “Рымачи” Луцкого пограничного отряда, за неправомерную выгоду в размере 15 тысяч гривен был готов помогать контрабандистам. Об этом сообщает пресс служба ГПСУ, передает УНН.
Так, сообщается, что незконни средства инспектор пограничной службы получил за дальнейшее содействие в незаконном перемещении табачных изделий через государственную границу Украины вне пунктов пропуска в Польшу через реку Западный Буг.
Взяточник согласился предоставлять служебную информацию о порядке охраны государственной границы Украины.
Правонарушитель задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Продолжаются следственные действия, отметили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, одесском таможеннику сообщили о подозрении в 25 тыс. грн взятки.