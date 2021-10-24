В Колумбії затримали ватажка найбільшого наркокартелю країни

Деталі

За даними її джерел, операція по затриманню була проведена в муніципалітеті Некоклі на північному заході Колумбії. Зараз Усугу везуть в Медел'їн.

Довідково

"Клан затоки" - найбільша злочинна організація в Колумбії, яка займається наркоторгівлею. Усуга вважався найбільш розшукуваним злочинцем в країні.

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