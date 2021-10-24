В Колумбії затримали ватажка найбільшого наркокартелю країни
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Колумбійська поліція спільно з військовими затримала главу злочинного угруповання “Клан затоки”, що займається наркоторгівлею — Дайрі Усугу на прізвисько Отон’єль. Про це повідомила в суботу газета El Tiempo, передає УНН.
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За даними її джерел, операція по затриманню була проведена в муніципалітеті Некоклі на північному заході Колумбії. Зараз Усугу везуть в Медел'їн.
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"Клан затоки" - найбільша злочинна організація в Колумбії, яка займається наркоторгівлею. Усуга вважався найбільш розшукуваним злочинцем в країні.
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