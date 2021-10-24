В Колумбии задержали главаря крупнейшего наркокартеля страны
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Колумбийская полиция совместно с военными задержала главу преступной группировки “Клан залива”, занимающейся наркоторговлей — Дайра Усугу по прозвищу Отоньель. Об этом сообщила в субботу газета El Tiempo, передает УНН.
Детали
По данным ее источников, операция по задержанию была проведена в муниципалитете Некокли на северо-западе Колумбии. Сейчас Усугу везут в Медельином.
Справка
"Клан залива" - крупнейшая преступная организация в Колумбии, которая занимается наркоторговлей. Усуга считался самым разыскиваемым преступником в стране.
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