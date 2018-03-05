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В Києві сталася ДТП за участю патрульної поліції

В Києві сталася ДТП за участю патрульної поліції

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Сьогодні вночі у Деснянському районі Києва сталася ДТП за участю автомобіля патрульної поліції. Про це УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Києва.

"Сталася ДТП на Бальзака, 61 за участю службової машини патрульних Toyota Prius. Є потерпілі, на місці події працює слідчо-оперативна група", - повідомили у поліції.

Як раніше повідомляли очевидці, службовий поліцейський автомобіль врізався в евакуатор, в результаті ДТП постраждали двоє поліцейських.

Нагадаємо, сьогодні зранку поблизу Майдану Незалежності у столиці сталася ДТП, через яку рух Хрещатиком ускладнено.

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