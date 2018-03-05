В Києві сталася ДТП за участю патрульної поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Сьогодні вночі у Деснянському районі Києва сталася ДТП за участю автомобіля патрульної поліції. Про це УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Києва.
"Сталася ДТП на Бальзака, 61 за участю службової машини патрульних Toyota Prius. Є потерпілі, на місці події працює слідчо-оперативна група", - повідомили у поліції.
Як раніше повідомляли очевидці, службовий поліцейський автомобіль врізався в евакуатор, в результаті ДТП постраждали двоє поліцейських.
Нагадаємо, сьогодні зранку поблизу Майдану Незалежності у столиці сталася ДТП, через яку рух Хрещатиком ускладнено.