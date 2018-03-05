В Киеве произошло ДТП с участием патрульной полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Сегодня ночью в Деснянском районе Киева произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции. Об этом сообщили УНН в пресс-службе патрульной полиции Киева.
"Произошла ДТП на Бальзака, 61 с участием служебной машины патрульных Toyota Prius. Есть пострадавшие, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - сообщили в полиции.
Как ранее сообщали очевидцы, служебный полицейский автомобиль врезался в эвакуатор, в результате ДТП пострадали двое полицейских.
Напомним, сегодня утром вблизи Майдана Независимости в столице произошло ДТП, из-за которого движение по Крещатику затруднено.