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В Києві на сьогодні є 270 інфекціоністів та 2 тис. лікарів "швидкої" - Кличко

В Києві на сьогодні є 270 інфекціоністів та 2 тис. лікарів "швидкої" - Кличко

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Столиці наразі вистачає лікарів: в місті працює 270 інфекціоністів та понад 2 тис. лікарів швидкої допомоги. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

“Всі лікарні, всі поліклініки столиці працюють в штатному режимі і отримують фінансування, ліки — все необхідне щоб надавати послуги киянам. Окремо зазначу — місту зараз вистачає лікарів, в тому числі інфекціоністів. Їх зараз у місті 270. Також вистачає лікарів швидкої допомоги — їх в столиці більше 2 тис. Хочу повідомити, що майже 1100 разів за добу лікарі швидкої виїжджають на виклики. З них з підозрою на коронавірус в середньому 60 викликів”, — сказав мер міста.

Водночас він зазначив, що головну увагу сьогодні в столиці приділяють боротьбі з коронавірусом.

“Дотримуючись рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я і МОЗ України, ми рекомендували лікарям скасувати планові операції. Сьогодні операційне втручання роблять тільки в екстренних випадках”, — сказав Кличко.

Як повідомляв УНН, більшість осіб з COVID-19 у столиці — люди молодого та середнього віку.

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