В Киеве на сегодня 270 инфекционистов и 2 тыс. врачей "скорой" - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Столице пока хватает врачей: в городе работает 270 инфекционистов и более 2 тыс. врачей скорой помощи. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
“Все больницы, все поликлиники столицы работают в штатном режиме и получают финансирование, лекарства — все необходимое чтобы предоставлять услуги киевлянам. Отдельно отмечу — городу сейчас хватает врачей, в том числе инфекционистов. Их сейчас в городе 270. Также хватает врачей скорой помощи — их в столице более 2 тыс. Хочу сообщить, что почти 1100 раз в сутки врачи скорой выезжают на вызовы. Из них с подозрением на коронавирус в среднем 60 вызовов”, — сказал мэр города.
В то же время он отметил, что основное внимание сегодня в столице уделяют борьбе с коронавирусом.
“Следуя рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и Минздрава Украины, мы рекомендовали врачам отменить плановые операции. Сегодня операционное вмешательство делают только в экстренных случаях”, — сказал Кличко.
Как сообщал УНН, большинство лиц с COVID-19 в столице — люди молодого и среднего возраста.