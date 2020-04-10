В Києві майже 150 осіб, які сьогодні прибудуть з-за кордону, відправлять на обсервацію
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. До Києва сьогодні прибуде декілька авіарейсів з-за кордону. Майже 150 киян відправлять на одну з баз для обсервації. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні до столиці прибуде декілька авіарейсів з-за кордону. Серед громадян, які повертаються в Україну, будуть також і кияни. Майже 150 людей в Києві розмістять на двотижневу обсервацію”, — сказав Кличко.
За його словами, в Києві є облаштовані бази для обсервації.
“Наразі їх шість. На одну із баз поселять киян, що повернулися з-за кордону”, — додав Кличко.
Як повідомлялося, у Києві станом на ранок 10 квітня виявлено 348 випадків захворювання, викликаного коронавірусною інфекцією. За минулу добу хворобу у столиці підтвердили у 13 осіб, серед них два медики.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 10 квітня зафіксовано 2203 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 69 летальні.