В Киеве почти 150 человек, которые сегодня прибудут из-за границы - отправят на обсервацию

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Киев сегодня прибудет несколько авиарейсов из-за рубежа. Почти 150 киевлян отправят на одну из баз для обсервации. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.