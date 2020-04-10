В Киеве почти 150 человек, которые сегодня прибудут из-за границы - отправят на обсервацию
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Киев сегодня прибудет несколько авиарейсов из-за рубежа. Почти 150 киевлян отправят на одну из баз для обсервации. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
“Сегодня в столицу прибудет несколько авиарейсов из-за рубежа. Среди граждан, которые возвращаются в Украину, будут также и киевляне. Почти 150 человек в Киеве разместят на двухнедельную обсервацию”, — сказал Кличко.
По его словам, в Киеве есть оборудованные базы для обсервации.
“Сейчас их шесть. На одну из баз поселят киевлян, которые вернулись из-за границы”, — добавил Кличко.
Как сообщалось, в Киеве по состоянию на утро 10 апреля выявлено 348 случаев заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки болезни в столице подтвердили у 13 человек, среди них два медика.
Напомним, в Украине 9:00 10 апреля зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 69 летальных.