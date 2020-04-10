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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 50360 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 59158 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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В Киеве почти 150 человек, которые сегодня прибудут из-за границы - отправят на обсервацию

В Киеве почти 150 человек, которые сегодня прибудут из-за границы - отправят на обсервацию

Киев  •  УНН

 • 8254 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Киев сегодня прибудет несколько авиарейсов из-за рубежа. Почти 150 киевлян отправят на одну из баз для обсервации. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

“Сегодня в столицу прибудет несколько авиарейсов из-за рубежа. Среди граждан, которые возвращаются в Украину, будут также и киевляне. Почти 150 человек в Киеве разместят на двухнедельную обсервацию”, — сказал Кличко.

По его словам, в Киеве есть оборудованные базы для обсервации.

“Сейчас их шесть. На одну из баз поселят киевлян, которые вернулись из-за границы”, — добавил Кличко.

Как сообщалось, в Киеве по состоянию на утро 10 апреля выявлено 348 случаев заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки болезни в столице подтвердили у 13 человек, среди них два медика.

Напомним, в Украине 9:00 10 апреля зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 69 летальных.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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