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В Києві без тепла залишаються майже півсотні будинків

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. В Києві наразі централізованого теплопостачання немає в 49 багатоквартирних житлових будинках. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі заступника голови КМДА Петра Пантелєєва.

"Без централізованого теплопостачання тимчасово у нас 49 будинків у зв'язку з проведенням різних робіт – в основному, аварійних", - зазначили в прес-службі.

При цьому в мерії уточнили, що найбільше проблем із поривами наразі в Оболонському, Святошинському, Шевченківському і Солом'янському районах. Причина частих аварій полягає в зношеності магістралей, розподільчих мереж. Крім того, кількість аварій зростає через тривалу відсутність гарячої води в окремих районах міста. Часто аварійні роботи затягуються, оскільки після ліквідації одного пориву в мережі одразу з'являється ще один.

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Також в прес-службі уточнили, що нерідко ліквідація аварії потребує роботи бригади в "теплокамері", не обов'язково у подвір'ї будинку, що створює хибне враження про непроведення робіт. Крім того, комунальні служби можуть бути терміново відкликані з одного об'єкта на інший – у випадку, якщо стається більш серйозна аварія на магістралі, яка потребує оперативного ремонту.

Водночас, за даними прес-служби, аварію на вул. Зоологічній в Шевченківському районі вже ліквідували, і подача тепла відновлена.

Нагадаємо, сьогодні у Києві мешканці вулиці Зоологічної перекрили проїжджу частину через відсутність тепла у квартирах.

Також зранку 19 листопада "Київводоканал" повідомляв, що у будинках на семи вулицях Києва відсутнє холодне водопостачання через пошкодження мережі.

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