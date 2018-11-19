В Киеве без тепла остаются почти полсотни домов

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106327 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 112875 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 150247 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 144802 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136595 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128291 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171347 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118093 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141651 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145409 просмотра

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В Киеве без тепла остаются почти полсотни домов

В Киеве без тепла остаются почти полсотни домов

Киев  •  УНН

 • 15039 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Киеве сейчас централизованного теплоснабжения нет в 49 многоквартирных жилых домах. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.

"Без централизованного теплоснабжения временно у нас 49 домов в связи с проведением различных работ - в основном, аварийных", - отметили в пресс-службе.

При этом в мэрии уточнили, что больше всего проблем с порывами сейчас в Оболонском, Святошинском, Шевченковском и Соломенском районах. Причина частых аварий заключается в изношенности магистралей, распределительных сетей. Кроме того, количество аварий растет из-за длительного отсутствия горячей воды в отдельных районах города. Часто аварийные работы затягиваются, поскольку после ликвидации одного порыва в сети сразу появляется еще один.

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Также в пресс-службе уточнили, что нередко ликвидация аварии требует работы бригады в "теплокамере", не обязательно во дворе дома, что создает ложное впечатление о непроведении работ. Кроме того, коммунальные службы могут быть срочно отозваны с одного объекта на другой - в случае, если происходит более серьезная авария на магистрали, которая требует оперативного ремонта.

В то же время, по данным пресс-службы, аварию на ул. Зоологической в ​​Шевченковском районе уже ликвидировали, и подача тепла восстановлена.

Напомним, сегодня в Киеве жители улицы Зоологической перекрыли проезжую часть из-за отсутствия тепла в квартирах.

Также утром 19 ноября "Киевводоканал" сообщал, что в домах на семи улицах Киева отсутствует холодное водоснабжение из-за повреждения сети.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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