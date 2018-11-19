В Киеве без тепла остаются почти полсотни домов

"Без централизованного теплоснабжения временно у нас 49 домов в связи с проведением различных работ - в основном, аварийных", - отметили в пресс-службе.



При этом в мэрии уточнили, что больше всего проблем с порывами сейчас в Оболонском, Святошинском, Шевченковском и Соломенском районах. Причина частых аварий заключается в изношенности магистралей, распределительных сетей. Кроме того, количество аварий растет из-за длительного отсутствия горячей воды в отдельных районах города. Часто аварийные работы затягиваются, поскольку после ликвидации одного порыва в сети сразу появляется еще один.



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Также в пресс-службе уточнили, что нередко ликвидация аварии требует работы бригады в "теплокамере", не обязательно во дворе дома, что создает ложное впечатление о непроведении работ. Кроме того, коммунальные службы могут быть срочно отозваны с одного объекта на другой - в случае, если происходит более серьезная авария на магистрали, которая требует оперативного ремонта.



В то же время, по данным пресс-службы, аварию на ул. Зоологической в ​​Шевченковском районе уже ликвидировали, и подача тепла восстановлена.



Напомним, сегодня в Киеве жители улицы Зоологической перекрыли проезжую часть из-за отсутствия тепла в квартирах.



Также утром 19 ноября "Киевводоканал" сообщал, что в домах на семи улицах Киева отсутствует холодное водоснабжение из-за повреждения сети.