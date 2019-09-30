В Китаї через пожежу на фабриці загинули 19 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Жертвами пожежі на фабриці в місті Нінбо в східній провінції Чжецзян стали 19 осіб. Про це повідомляє в понеділок агентство Xinhuanet із посиланням на місцеву владу, передає УНН.
Займання сталося в неділю вночі на одному з підприємств компанії з виробництва побутових предметів першої необхідності в повіті Нінхай (відноситься до міста Нінбо — ред). Наразі підтверджено загибель 19 осіб.
Про причини пожежі інформації поки не надходило. Ведеться розслідування причин трагедії.
Нагадаємо, у неділю, 29 вересня, в Умані рятувальники ліквідували пожежу у будинку, в якому винаймали помешкання хасиди.