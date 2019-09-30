В Китае из-за пожара на фабрике погибли 19 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Жертвами пожара на фабрике в городе Нинбо в восточной провинции Чжэцзян стали 19 человек. Об этом сообщает в понедельник агентство Xinhuanet со ссылкой на местные власти, передает УНН.
Возгорание произошло в воскресенье ночью на одном из предприятий компании по производству бытовых предметов первой необходимости в уезде Нинхай (относится к городу Нинбо — ред). Сейчас подтверждена гибель 19 человек.
О причинах пожара информации пока не поступало. Ведется расследование причин трагедии.
Напомним, в воскресенье, 29 сентября, в Умани спасатели ликвидировали пожар в доме, в котором снимали квартиру хасиды.