В ході протестів проти СПЦ в Чорногорії постраждали десятки людей

Протести проти Сербської православної церкви в Чорногорії

Напередодні кілька тисяч протестувальників перекрили всі провідні в Цетіньє дороги. При цьому демонстранти вигукували гасла “Це не Сербія” і “Хай живе Чорногорія!” Багато з них провели ніч з 4 на 5 вересня на вулиці, охороняючи барикади. Поліції не вдалося розігнати присутніх, навіть застосувавши сльозогінний газ.

Як зазначає кореспондент агентства AFP, деякі з учасників протесту були озброєні і стріляли в повітря, інші — палили покришки.

У підсумку 5 вересня митрополит Іаоннікій і предстоятель СПЦ патріарх Порфирій були доставлені на церемонію інтронізації під охороною поліції на вертольоті.

Причини протестів

Підгрунтям хвилювань є етнічний конфлікт між сербами і жителями Чорногорії інших національностей. Сербська православна церква відіграє важливу роль в Чорногорії, проте багато жителів країни вважають, що вона знаходиться під сильним впливом Белграда.

Президент Чорногорії Міло Джуканович, зокрема, заявляє, що СПЦ намагається підірвати незалежність його країни і повернути Чорногорію під контроль Сербії. У свою чергу, уряд Чорногорії багато хто вважає прихильним до СПЦ.

У 2006 році після референдуму Чорногорія оголосила про свій вихід з союзу з Сербією. Сербами вважають себе близько третини з 620 тисяч жителів цієї балканської держави.