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У Чорногорії розпочались протести через церемонію Сербської православної церкви

У Чорногорії розпочались протести через церемонію Сербської православної церкви

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. У чорногорському місті Цетіньє розпочались протести напередодні запланованої на 5 вересня інтронізації митрополита Чорногорсько-Приморського Іоанникія, єпископа Сербської православної церкви (СПЦ). У суботу, 4 вересня, сотні демонстрантів прорвали оточення поліції на околиці міста і почали споруджувати барикади з каміння і покришок, передає УНН із посиланням на DW та AFP.

Деталі

Протестуючі скандували при цьому "Це не Сербія" і "Хай живе Чорногорія", передає AFP. За даними місцевих ЗМІ, демонстранти хочуть перешкодити приїзду в місто предстоятеля СПЦ патріарха Порфирія. Інтронізація Іоанникія спровокувала ескалацію етнічних заворушень в Чорногорії, що отримала незалежність від Сербії в 2006 році.

Президент Чорногорії має намір приєднатися до протестуючих

З грудня 2020 року в Чорногорії до влади прийшла просербська партія, хоча і в коаліції з прочерногорськими лібералами і "зеленими", відзначає агентство dpa. Новий уряд скасував закон про свободу віросповідання, ініційований президентом країни Міло Джукановичем. Згідно з ним, в держвласність мало бути передано все церковне майно. Учасники коаліції також звинувачують главу держави в корупції, зв'язках з мафією і атаках на критиків влади.

Сам Джуканович оголосив про намір взяти участь в протестах проти інтронізації в Чорногорії Іоанникія, які намічені на день церемонії.

СПЦ, прагнучи знизити напруженість, відмовилася від проведення масового богослужіння перед церквою в Цетіньє. На цьому місці тепер планують зібратися в неділю прихильники незалежності Чорногорії.

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