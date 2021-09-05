Патріарх Сербський провів інтронізацію митрополита в Чорногорії на тлі протестів

Деталі

Новий митрополит Чорногорії Йоанікій та патріарх Порфирій прибули до монастиря, де мала пройти інтронізація, на вертольоті в оточенні поліції.

Поліція застосувала сльозогінний газ до протестувальників, що зібралися на головній площі, де в неділю, 5 вересня, зійшов на престолі новий митрополит Чорногорії Йоанікій. Демонстранти вигукували: "Це не Сербія!" і "Хай живе Чорногорія!"

Навпаки, в столиці Подгориці тисячі людей зібралися, щоб привітати сербського патріарха, який прибув до країни.

Мітингувальників підтримує Демократична партія соціалістів (ДПС) президента Міло Джукановича. Джуканович прагнув стримати вплив Сербської православної церкви (СПЦ) у Чорногорії та побудувати незалежну православну церкву.

Але на виборах у серпні 2020 року ДПС програла - вперше за три десятиліття - опозиційному блоку, очолюваному союзниками по СПЦ.

Доповнення

Митрополит Йоанікій був призначений на свою нову посаду в травні після смерті свого попередника митрополита Амфілохія від Covid-19. Він керував церквою в Чорногорії з 1990 року.

Запланована подія посилила етнічну напруженість у країні, яка відокремилася від Сербії у 2006 році.

Чорногорія вийшла з унії з Сербією в 2006 році, але її церква не отримала автономії і залишилася під владою Сербської православної церкви, що зробило її символом деякого сербського впливу.

Хоча Сербська православна церква (СПЦ) є домінуючою релігією в Чорногорії, критики звинувачують її у служінні інтересам Белграда. А уряд, який прийняв владу наприкінці 2020 року, опоненти звинувачують у надто близьких стосунках із церквою.

Але майже третина з 620 тисяч населення Чорногорії називає себе сербами, а деякі навіть відмовляються визнати незалежність Чорногорії.