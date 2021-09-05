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Патріарх Сербський провів інтронізацію митрополита в Чорногорії на тлі протестів

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Поліція Чорногорії в неділю розігнала сотні демонстрантів, які зібралися в історичному місті Цетіне, щоб заблокувати інавгурацію нового глави Сербської православної церкви. Про це інформує AFP, передає УНН.

Деталі

Новий митрополит Чорногорії Йоанікій та патріарх Порфирій прибули до монастиря, де мала пройти інтронізація, на вертольоті в оточенні поліції.

Поліція застосувала сльозогінний газ до протестувальників, що зібралися на головній площі, де в неділю, 5 вересня, зійшов на престолі новий митрополит Чорногорії Йоанікій. Демонстранти вигукували: "Це не Сербія!" і "Хай живе Чорногорія!"

Навпаки, в столиці Подгориці тисячі людей зібралися, щоб привітати сербського патріарха, який прибув до країни.

Мітингувальників підтримує Демократична партія соціалістів (ДПС) президента Міло Джукановича. Джуканович прагнув стримати вплив Сербської православної церкви (СПЦ) у Чорногорії та побудувати незалежну православну церкву.

Але на виборах у серпні 2020 року ДПС програла - вперше за три десятиліття - опозиційному блоку, очолюваному союзниками по СПЦ.

Доповнення

Митрополит Йоанікій був призначений на свою нову посаду в травні після смерті свого попередника митрополита Амфілохія від Covid-19. Він керував церквою в Чорногорії з 1990 року.

Запланована подія посилила етнічну напруженість у країні, яка відокремилася від Сербії у 2006 році.

Чорногорія вийшла з унії з Сербією в 2006 році, але її церква не отримала автономії і залишилася під владою Сербської православної церкви, що зробило її символом деякого сербського впливу.

Хоча Сербська православна церква (СПЦ) є домінуючою релігією в Чорногорії, критики звинувачують її у служінні інтересам Белграда. А уряд, який прийняв владу наприкінці 2020 року, опоненти звинувачують у надто близьких стосунках із церквою.

Але майже третина з 620 тисяч населення Чорногорії називає себе сербами, а деякі навіть відмовляються визнати незалежність Чорногорії.

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