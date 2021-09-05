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Патриарх Сербский провел интронизацию митрополита в Черногории на фоне протестов

Киев  •  УНН

 • 21658 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Полиция Черногории в воскресенье разогнала сотни демонстрантов, собравшихся в историческом городе Цетине, чтобы заблокировать инаугурацию нового главы Сербской православной церкви. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

Новый митрополит Черногории Йоаникий и патриарх Порфирий прибыли в монастырь, где должна была пройти интронизация, на вертолете в окружении полиции.

Полиция применила слезоточивый газ к протестующим, собравшимся на главной площади, где в воскресенье, 5 сентября, сошел на престоле новый митрополит Черногории Йоаникий. Демонстранты выкрикивали: "Это не Сербия!" и "Да здравствует Черногория!"

Напротив, в столице Подгорице тысячи людей собрались, чтобы поздравить сербского патриарха, прибывшего в страну.

Митингующих поддерживает Демократическая партия социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича. Джуканович стремился сдержать влияние Сербской православной церкви (СПЦ) в Черногории и построить независимую православную церковь.

Но на выборах в августе 2020 года ДПС проиграла - впервые за три десятилетия - оппозиционному блоку, возглавляемому союзниками по СПЦ.

Дополнение

Митрополит Йоаникий был назначен на свою новую должность в мае после смерти своего предшественника митрополита Амфилохия от Covid-19. Он руководил церковью в Черногории с 1990 года.

Запланированное событие усилило этническую напряженность в стране, которая отделилась от Сербии в 2006 году.

Черногория вышла из унии с Сербией в 2006 году, но ее церковь не получила автономии и осталась под властью Сербской православной церкви, что сделало ее символом некоторого сербского влияния.

Хотя Сербская православная церковь (СПЦ) является доминирующей религией в Черногории, критики обвиняют ее в служении интересам Белграда. А правительство, которое приняло власть в конце 2020 года, оппоненты обвиняют в слишком близких отношениях с церковью.

Но почти треть из 620 тысячного населения Черногории называет себя сербами, а некоторые даже отказываются признать независимость Черногории.

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