В ході акцій протесту в Єгипті затримано 1000 осіб

Серед затриманих, йдеться в комюніке, є кілька іноземних громадян, у тому числі голландець, який вів фотозйомку площі Тахрір та прилеглих вулиць за допомогою дрона з даху готелю, де він зупинився, а також палестинець, який зізнався в приналежності до палестинському угрупованню “Ісламський джихад”.

Крім того, раніше повідомлялося також про арешт громадянина Туреччини, який вів фотозйомку підрозділів силових структур на Тахрір.

“Генпрокурор Хамада ас-Сауі розпорядився провести розслідування фактів підбурювання до протестів на площах і автотрасах в ряді провінцій, — вказується в повідомленні. — У присутності адвокатів були допитані близько тисячі чоловік, які брали участь в демонстраціях, перевірені записи з камер відеоспостереження, а також ініційовано перевірку акаунтів підозрюваних в соціальних мережах”.

За даними прокуратури, деякі обвинувачені дали свідчення.

“Ряд допитаних повідомив, що до участь в мітингах їх підштовхнули погані економічні умови життя, інші розповіли, що вийшли на Тахрір по закликам соцмереж, — наголошується в заяві. — Деякі затримані пояснили свою появу на площах зустріччю з невідомими, для яких вони знімали виступи для їх розміщення на супутникових телеканалах, щоб спонукати до демонстрацій інших громадян”.

У генпрокуратурі також повідомили про участь у протестах “злочинних елементів” і прихильників забороненої в країні ісламістської асоціації “Брати-мусульмани”.

У зв’язку з цим ас-Сауі закликав “до прийняття заходів і обмеження діяльності сайтів і фейковий сторінок в соціальних мережах, з яких здійснювалися заклики і підбурювання до демонстрацій відповідно до положень закону про злочини в сфері інформаційних технологій”.

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Нагадаємо, 21 і 22 вересня в Каїрі, Олександрії, Суеці, Дум’яті і Ель-Мансурі пройшли нечисленні антиурядові акції протесту і пікети, які були розігнані поліцією. Тоді повідомлялось лише про 500 затриманих. Влада звинуватила ісламістські телестанції і підтримують “братів” західні супутникові канали, включаючи Al Jazeera, в фальсифікації новин і використанні сфабрикованої відеоконтенту для провокації заворушень. За недостовірне висвітлення протестів в країні були заблоковані інформаційні сайти британської мовної корпорації Бі-бі-сі, а також базується в США каналу Al Hurra. Діяльність Al Jazeera в Єгипті офіційно заборонена ще в 2013 році.

На найближчу п’ятницю, за деякими даними, в Єгипті намічені нові мітинги і протестні виступи.