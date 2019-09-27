В ході акцій протесту в Єгипті затримано 1000 осіб

$41.400.13
45.840.29
ukru
Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку
13:43 • 15645 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11:26 • 35949 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 49209 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 104629 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 75748 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 63993 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 289878 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 174522 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 142090 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 142218 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1м/с
30%
Популярнi новини

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 82897 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

11 квітня, 08:05 • 78271 перегляди

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

11 квітня, 09:37 • 30378 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

11 квітня, 09:39 • 45860 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 16787 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 104590 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 289857 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 228036 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 342345 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 357921 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 8348 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 11387 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 10789 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 16964 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 83091 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

В ході акцій протесту в Єгипті затримано 1000 осіб

Київ • УНН

 • 9369 перегляди

КИЇВ. 27 вересня. УНН. Через тиждень після того, як по Єгипту прокотилися акції протестів, генеральна прокуратура країни представила дані про кількість затриманих в різних містах. Згідно з оприлюдненою у четвер заявою головного наглядового органу, “було затримано і допитано не більше 1000 чоловік, обвинувачених в участі в мітингах в п’яти провінціях”, передає УНН.

В ході акцій протесту в Єгипті затримано 1000 осіб

Серед затриманих, йдеться в комюніке, є кілька іноземних громадян, у тому числі голландець, який вів фотозйомку площі Тахрір та прилеглих вулиць за допомогою дрона з даху готелю, де він зупинився, а також палестинець, який зізнався в приналежності до палестинському угрупованню “Ісламський джихад”.

Крім того, раніше повідомлялося також про арешт громадянина Туреччини, який вів фотозйомку підрозділів силових структур на Тахрір.

“Генпрокурор Хамада ас-Сауі розпорядився провести розслідування фактів підбурювання до протестів на площах і автотрасах в ряді провінцій, — вказується в повідомленні. — У присутності адвокатів були допитані близько тисячі чоловік, які брали участь в демонстраціях, перевірені записи з камер відеоспостереження, а також ініційовано перевірку акаунтів підозрюваних в соціальних мережах”.

За даними прокуратури, деякі обвинувачені дали свідчення.

“Ряд допитаних повідомив, що до участь в мітингах їх підштовхнули погані економічні умови життя, інші розповіли, що вийшли на Тахрір по закликам соцмереж, — наголошується в заяві. — Деякі затримані пояснили свою появу на площах зустріччю з невідомими, для яких вони знімали виступи для їх розміщення на супутникових телеканалах, щоб спонукати до демонстрацій інших громадян”.

У генпрокуратурі також повідомили про участь у протестах “злочинних елементів” і прихильників забороненої в країні ісламістської асоціації “Брати-мусульмани”.

У зв’язку з цим ас-Сауі закликав “до прийняття заходів і обмеження діяльності сайтів і фейковий сторінок в соціальних мережах, з яких здійснювалися заклики і підбурювання до демонстрацій відповідно до положень закону про злочини в сфері інформаційних технологій”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: WSJ: Трамп назвав президента Єгипту “улюбленим диктатором”

Нагадаємо, 21 і 22 вересня в Каїрі, Олександрії, Суеці, Дум’яті і Ель-Мансурі пройшли нечисленні антиурядові акції протесту і пікети, які були розігнані поліцією. Тоді повідомлялось лише про 500 затриманих. Влада звинуватила ісламістські телестанції і підтримують “братів” західні супутникові канали, включаючи Al Jazeera, в фальсифікації новин і використанні сфабрикованої відеоконтенту для провокації заворушень. За недостовірне висвітлення протестів в країні були заблоковані інформаційні сайти британської мовної корпорації Бі-бі-сі, а також базується в США каналу Al Hurra. Діяльність Al Jazeera в Єгипті офіційно заборонена ще в 2013 році.

На найближчу п’ятницю, за деякими даними, в Єгипті намічені нові мітинги і протестні виступи.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.31
Bitcoin
$81,899.00
S&P 500
$5,249.18
Tesla
$246.51
Газ TTF
$33.76
Золото
$3,246.80
Ethereum
$1,556.28