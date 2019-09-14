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WSJ: Трамп назвав президента Єгипту "улюбленим диктатором"

WSJ: Трамп назвав президента Єгипту "улюбленим диктатором"

Київ • УНН

 • 10016 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Президент США Дональд Трамп на полях саміту Групи семи в серпні у французькому Біарріце назвав єгипетського колегу Абдель Фаттаха ас-Сісі своїм "улюбленим диктатором". Про це повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

За її даними, перед зустріччю з ас-Сісі Трамп в присутності американських і єгипетських чиновників голосно запитав: "Де мій улюблений диктатор?". Кілька людей, що знаходилися в залі в той момент, підтвердили виданню, що вони чули питання Трампа. Вони також стверджують, що президент США зробив цю ремарку в жартівливій манері.

Невідомо, чи чув репліку Трампа сам президент Єгипту.

Білий дім відмовився дати коментарі газеті з цього питання. Отримати коментарі у єгипетських чиновників The Wall Street Journal також не вдалося.

Нагадаємо, саміт G7 проходив в Биаррице з 24 по 26 серпня. На полях саміту Трамп і ас-Сісі обговорили ситуацію в Лівії.

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