В ходе акций протеста в Египте задержаны 1000 человек

Среди задержанных, говорится в коммюнике, есть несколько иностранных граждан, в том числе голландец, который вел фотосъемку площади Тахрир и прилегающих улиц с помощью дрона с крыши отеля, где он остановился, а также палестинец, который признался в принадлежности к палестинской группировке “Исламский джихад”.

Кроме того, ранее сообщалось также об аресте гражданина Турции, который вел фотосъемку подразделений силовых структур на Тахрир.

“Генпрокурор Хамада ас-Сауи распорядился провести расследование фактов подстрекательства к протестам на улицах и автотрассах в ряде провинций, — указывается в сообщении. — В присутствии адвокатов были допрошены около тысячи человек, которые участвовали в демонстрациях, проверенные записи с камер видеонаблюдения, а также инициировано проверку аккаунтов подозреваемых в социальных сетях”.

По данным прокуратуры, некоторые обвиняемые дали показания.

“Ряд допрошенных сообщил, что в участие в митингах их подтолкнули плохие экономические условия жизни, другие рассказали, что вышли на Тахрир по призывам соцсетей, — отмечается в заявлении. — Некоторые задержанные объяснили свое появление на площадях встречей с неизвестными, для которых они снимали выступления для их размещения на спутниковых телеканалах, чтобы побудить к демонстрациям других граждан”.

В генпрокуратуре также сообщили об участии в протестах “преступных элементов” и сторонников запрещенной в стране исламистской ассоциации “Братья-мусульмане”.

В связи с этим ас-Сауи призвал “к принятию мер и ограничения деятельности сайтов и фейковый страниц в социальных сетях, с которых осуществлялись призывы и подстрекательства к демонстрациям в соответствии с положениями закона о преступлениях в сфере информационных технологий”.

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Напомним, 21 и 22 сентября в Каире, Александрии, Суэце, Думьяте и Эль-Мансуре прошли немногочисленные антиправительственные акции протеста и пикеты, которые были разогнаны полицией. Тогда сообщалось лишь о 500 задержанных. Власти обвинили исламистские телестанции и поддерживают “братьев” западные спутниковые каналы, включая Al Jazeera, в фальсификации новостей и использовании сфабрикованного видеоконтента для провокации беспорядков. За недостоверное освещение протестов в стране были заблокированы информационные сайты британской вещательной корпорации Би-би-си, а также базируется в США канала Al Hurra. Деятельность Al Jazeera в Египте официально запрещена еще в 2013 году.

На ближайшую пятницу, по некоторым данным, в Египте намечены новые митинги и протестные выступления.