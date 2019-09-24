У Єгипті на антиурядових протестах затримали більше 500 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Протягом кількох днів антиурядових протестів єгипетські силовики затримали півтисячі демонстрантів. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
"Близько 500 осіб були затримані в Єгипті протягом останніх кількох днів під час протестів проти корупції в уряді", - йдеться в повідомленні з посиланням на правозахисників.
Як зазначається, неурядовий Єгипетський центр економічних та соціальних прав заявив, що кількість затриманих досягла 516.
Влада поки не називає офіційної кількості затриманих. Однак відомо, що їх обвинувачують у причетності до заборонених організацій, поширенні неправдивих новин через соціальні мережі та участі в масових акціях без офіційного дозволу.
За президента Абделя Фаттаха аль-Сісі в Єгипті провадяться масштабні заходи боротьби з опозицією, зазначає BBC. Зокрема, зібрання в кількості понад десять осіб без схвалення уряду були заборонені ще 2013 року.
Нагадаємо, Трамп назвав президента Єгипту "улюбленим диктатором".