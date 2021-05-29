В Херсонській області зафіксовано 77 нових випадків COVID-19

Цитата

"За останню добу проведено 739 ПЛР-досліджень, 661 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 996 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 77 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 32 чоловіки та 45 жінок. З них 14 дітей та 3 медичних працівники", - йдеться у повідомленні.

Деталі

В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: "68 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 9 осіб".

За добу в області померли п'ять осіб, всі вони мали пневмонію та COVID-19.

Також в області 187 нових одужань.

"Тож наразі в області 34 672 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. З них:

- 30 623 людини побороли недуг;

- 2 943 людини інфіковані COVID-19;

- 1 106 людей померли", - резюмували в ОДА.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 196 673 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 50 232 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.