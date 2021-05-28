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The Guardian

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В Херсонській області зафіксовано 69 нових випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. На Херсонщині за останню добу зафіксовано 69 нових лабораторно підтверджений випадків COVID-19. Всього в області з початку пандемії помер 1101 людей. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook, передає УНН.

В Херсонській області зафіксовано 69 нових випадків COVID-19

Цитата

“За останню добу проведено 794 ПЛР-дослідження, 696 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 1074 дослідження експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 69 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 30 чоловіків та 39 жінок. З них 4 дитини”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “54 особи перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 15 осіб”.

Зазначається, що за добу померли п’ять осіб. Всі вони мали пневмонію та COVID-19.

Також в області зафіксовано 331 одужання.

“Тож наразі в області 34 595 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:
— 30 436 людей побороли недуг;
— 3 058 людей інфіковані COVID-19;
— 1 101 людина померла”, — резюмували в ОДА.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 193 367 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 50 067 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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