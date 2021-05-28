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В Херсонской области зафиксировано 69 новых случаев COVID-19

Киев • УНН

 • 10486 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 69 новых лабораторно подтвержден случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умер 1101 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.

В Херсонской области зафиксировано 69 новых случаев COVID-19

Цитата

“За последние сутки проведено 794 ПЦР-исследования, 696 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 1074 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 69 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 30 мужчин и 39 женщин. Из них 4 ребенка”, — говорится в сообщении.

Детали

В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “54 человека находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 15 человек”.

Отмечается, что за сутки умерли пять человек. Все они имели пневмонию и COVID-19.

Также в области зафиксировано 331 выздоровления.

“Поэтому сейчас в области 34 595 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 30 436 человек победили недуг;
— 3058 человек инфицированы COVID-19;
— 1101 человек умер”, — резюмировали в ОГА.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 193 367 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 50 067 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Украинские Национальные Новости

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