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В Херсонській області зафіксовано 200 нових випадків COVID-19

В Херсонській області зафіксовано 200 нових випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. На Херсонщині за останню добу зафіксовано 200 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 909 людей. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook, передає УНН.

Цитата

"За останню добу проведено 1051 ПЛР-дослідження, 858 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 1211 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 200 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 81 чоловік та 119 жінок. З них 9 дітей та 3 медичні працівники", - йдеться у повідомленні.

В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: "161 особа перебуває на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 39 осіб".

Зазначається, що за добу померли шість осіб. Всі мали пневмонію та COVID-19.

Додається, що в області зафіксовано 114 одужань.

Щеплення в області

Всього в області вакцинами Oxford/AstraZeneca (CoviShield), CoronaVac (Sinovac Biotech) та Comirnaty (Pfizer-BioNTech) щеплено 15 881 людину, з яких 6 062 - чоловіки і 9 819 - жінки.

Деталі

"Тож наразі в області 30 041 лабораторно підтверджений випадок захворювання на коронавірус. З них:
- 23 813 людей побороли недуг;
- 5 319 людей інфіковано COVID-19;
- 909 людей померли", - резюмували в ОДА.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 004 630 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 41 700 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Українські Національні Новини

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