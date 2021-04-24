В Херсонской области зафиксировано 200 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 200 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии скончалось 909 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.
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“За последние сутки проведено 1051 ПЦР-исследования, 858 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 1211 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 200 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 81 человек и 119 женщин. Из них 9 детей и 3 медицинские работники”, — говорится в сообщении.
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “161 человек находится на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 39 человек”.
Отмечается, что за сутки умерли шесть человек. Все имели пневмонию и COVID-19.
Добавляется, что в области зафиксировано 114 выздоровлений.
Прививки в области
Всего в области вакцинами Oxford / AstraZeneca (CoviShield), CoronaVac (Sinovac Biotech) и Comirnaty (Pfizer-BioNTech) привито 15881 человек, из которых 6062 — мужчины и 9819 — женщины.
Детали
“Поэтому сейчас в области 30 041 лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом. Из них:
— 23 813 человек победили недуг;
— 5319 человек инфицировано COVID-19;
— 909 человек умерли”, — резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 004 630 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 41 700 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.