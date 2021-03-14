В Херсонській області за добу зафіксували 53 нових випадки COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. На Херсонщині за останню добу зафіксовано 53 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Про це повідомили у пресцентрі Херсонської ОДА, передає УНН.
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"За останню добу проведено 544 ПЛР-дослідження, 197 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 151 дослідження експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 53 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19, з яких 3 дитини", - йдеться у повідомленні.
Деталі
В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: "40 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 13 осіб".
Також зазначається, що в області 12 одужань.
"Тож наразі в області 22 347 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:
- 20 565 людей побороли недуг;
- 1093 людини інфіковані COVID-19;
- 689 людей померли", - йдеться у повідомленні.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 222 516 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 28 303 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.