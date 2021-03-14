В Херсонской области за сутки зафиксировали 53 новых случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 53 новых лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Об этом сообщили в пресс-центре Херсонской ОГА, передает УНН.
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“За последние сутки проведено 544 ПЦР-исследования, 197 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 151 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 53 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, из которых 3 ребенка”, — говорится в сообщении.
Детали
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “40 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 13 человек”.
Также отмечается, что в области 12 выздоровлений.
“Поэтому сейчас в области 22 347 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 20 565 человек победили недуг;
— 1093 человека инфицированы COVID-19;
— 689 человек умерли”, — говорится в сообщении.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 222 516 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 28 303 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.