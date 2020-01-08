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В Карпатах травмувалися троє лижників

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. На Львівщині рятувальники допомогли трьом травмованим лижникам-туристам спуститись з гір. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Львівській області.

“7 січня рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи пошуково-рятувальної частини загону технічної служби надали допомогу 3 травмованим туристам-лижникам”, — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на лижній трасі гори Високий Верх надано допомогу лижнику з Одеси 2002 року народження. Він травмував ліву ногу. На лижних трасах гір Тростян та Політех надано допомогу 2 травмованим туристам-лижникам: жінці 1962 року народження з Дніпра, що отримала травму правої ноги та хлопцю з Києва 2006 року народження, що також травмував праву ногу.

“Рятувальники надали потерпілим домедичну допомогу та спустили до підніжжя гір, де передали медикам для надання подальшої допомоги”, — повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, на Львівщині отримала травму голови лижниця-іноземка.

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