В Карпатах травмувалися троє лижників
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. На Львівщині рятувальники допомогли трьом травмованим лижникам-туристам спуститись з гір. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Львівській області.
“7 січня рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи пошуково-рятувальної частини загону технічної служби надали допомогу 3 травмованим туристам-лижникам”, — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що на лижній трасі гори Високий Верх надано допомогу лижнику з Одеси 2002 року народження. Він травмував ліву ногу. На лижних трасах гір Тростян та Політех надано допомогу 2 травмованим туристам-лижникам: жінці 1962 року народження з Дніпра, що отримала травму правої ноги та хлопцю з Києва 2006 року народження, що також травмував праву ногу.
“Рятувальники надали потерпілим домедичну допомогу та спустили до підніжжя гір, де передали медикам для надання подальшої допомоги”, — повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, на Львівщині отримала травму голови лижниця-іноземка.